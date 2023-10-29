Iğdır'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Turan, 5. Hudut Alayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, tören alanını dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Turan, törende, bugün Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlama gururunu yaşadıklarını belirtti. Etkinliklerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülünde karma kamu personellerinden oluşan 100 kişilik zeybek grubu ile Suveren Jandarma Komandoları gösteri yaptı. Program, öğrencilerin şiir okuması, spor gösterileri ve resmi geçit töreni ile sona erdi.