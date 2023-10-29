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Güncel
İHA 29.10.2023 18:14

Isparta’da Cumhuriyetin 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı

Isparta’da Cumhuriyet'in 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Isparta’da Cumhuriyetin 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı

Isparta’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı Caddesi'nde yapıldı. Öncesinde Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Hükümet Konağı Caddesi'ndeki törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı, Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aydın Baruş, Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü eşsiz bir coşkuyla kutlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün, Türk Milletinin en büyük bayramıdır. Büyük bir sevinç ve gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilmek ilmek inşa ederek, bizlere kutsal bir miras bırakan Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın kahramanları başta olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hürmet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselmesi ve ileri gitmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan devlet büyüklerimizi, kalkınmamız için emek verip alın teri döken tüm vatandaşlarımızı minnetle yâd ediyorum. Isparta olarak, Cumhuriyetimizin başarılarını ikinci yüzyılında da devam ettirmek için, bu asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin Yeni Yüzyılı kutlu olsun. Yaşasın Büyük Türk Milleti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Mehteran takımının geçişiyle başlayan geçit töreninde komandoların geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

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