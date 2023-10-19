Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.10.2023 11:21

Iğdır'da çiftçilere tohum desteği

Iğdır’daki çiftçilere 419 ton buğday, arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı.

Iğdır'da çiftçilere tohum desteği
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Iğdır’da program düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Programda, çiftçilere 272 ton buğday, 102 ton arpa ve 45 ton yulaf tohumu dağıtıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Milletin efendisi olan kıymetli çiftçi kardeşlerim, devletimiz çiftçimizi tüm gücüyle destekliyor, desteklemeye de devam edecek. Türkiye Yüzyılı’na bilimle, sanayiyle, tarımla ulaşacağız." dedi.

ETİKETLER
Iğdır Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kars'ın yüksek kesimlerinde yağış kara dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi
12:08
Bombardıman altındaki Gazze'de sağlık sistemi çöktü
12:02
Emniyetten ülke genelinde trafik denetimi
12:01
Mesleki eğitimde özel sektöre daha etkin rol verilecek
12:01
AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor
11:59
Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi
Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor
Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor
FOTO FOKUS
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ