Hakkari’deki marketlerde etiket denetimi yapıldı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde rutin olarak yaptığı etiket kontrollerini sıklaştırarak; hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, raf düzeni ve satılan ürünlerin son kullanma tarihini denetlemeye devam ediyor.



Zincir marketlerde ve yerel marketlerde kuru gıda, manav, kasap ve içecek reyonlarında etiket denetimi yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti halinde ise yasal işlem gerçekleştiriyor. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna ilişkin bilgi veren ekipler, fiyat etiketlerini tüketicilerin görebileceği yerlerde bulunmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak esnafa uyarılarda bulunurken, tekrarı halinde cezai işlem gerçekleştiriyor. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Hakkari’de bulunan yerel marketlerin denetimi titizlikle gerçekleştirilmiştir. Ürünlerin son kullanma tarihlerine bakılmıştır, genel temizliğe dikkat edilmiştir, gerekli tüm uyarılar yapılmıştır. Ayrıca çeşitli iş yerlerinin ruhsat kontrolleri yapılarak, ruhsat almaları için süre verilmiştir. Denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.