Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.10.2023 10:29

Mengen'de "Kudüs Bilinci" konferansı verildi

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Kudüs Bilinci" konulu konferans düzenlendi.

Mengen'de "Kudüs Bilinci" konferansı verildi

Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapılan etkinlikte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Karasakal konuşma yaptı.

Kudüs'ün Müslümanlar açısından önemine işaret eden Karasakal, Filistin ve İsrail arasında yaşananlar ile Filistin'in özgürlüğünün bölge için önemi konusunda fikirlerini sundu.

Karasakal, daha sonra Kudüs'ün tarihi hakkında bilgi verdi.

Konferansa, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İbrahim Çalım, Mengen İlçe Emniyet Müdürü Yakup Çelik, BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Osman Çavuş, Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Ordu'daki kazada ölenlerin sayısı 5’e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Emniyetten ülke genelinde trafik denetimi
12:01
Mesleki eğitimde özel sektöre daha etkin rol verilecek
12:01
AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor
11:59
Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi
11:49
Almanya Başbakanı Scholz'dan, "Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması" çağrısı
11:48
TCDD, "iade işlem" ve "bilet değişiklik" sürelerini güncelledi
Erzurum ve Ağrı'da karla mücadele ekipleri kışa hazır
Erzurum ve Ağrı'da karla mücadele ekipleri kışa hazır
FOTO FOKUS
Biden, 'savaş hukuku' sorusuna sessiz kaldı
Biden, 'savaş hukuku' sorusuna sessiz kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ