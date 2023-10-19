Mengen'de "Kudüs Bilinci" konferansı verildi

Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapılan etkinlikte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Karasakal konuşma yaptı.

Kudüs'ün Müslümanlar açısından önemine işaret eden Karasakal, Filistin ve İsrail arasında yaşananlar ile Filistin'in özgürlüğünün bölge için önemi konusunda fikirlerini sundu.

Karasakal, daha sonra Kudüs'ün tarihi hakkında bilgi verdi.

Konferansa, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İbrahim Çalım, Mengen İlçe Emniyet Müdürü Yakup Çelik, BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Osman Çavuş, Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.