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Güncel
İHA 20.11.2023 10:51

Iğdır'da "Büyük Filistin Yürüyüşü"

Iğdır'da düzenlenen 'Büyük Filistin Yürüyüşü'nde yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Iğdır'da "Büyük Filistin Yürüyüşü"

Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen `Büyük Filistin Yürüyüşü` için yüzlerce kişi, Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Memur-Sen Iğdır İl Başkanı Erkan Çiğdem, yaptığı konuşmada, Kudüs'ün son bekçileri Filistin ve Gazze'nin özgürlüğü için yürüyüş düzenlediklerini belirterek, `Yaklaşık kırk gündür İsrail'in yaptığı vahşeti hepimiz görüyoruz. Çocuk, kadın, yaşlı herkesi katlediyorlar. BM'ye ait okullar bile bombalandı. Onlara sığınmış binlerce sivil katledildi` ifadelerini kullandı.

Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça döviz ile pankart taşıyan grup, sloganlarla İsrail'i kınadı. Iğdır Belediye Meydanı'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla başlayan yürüyüş Millet Bahçesi'nde son buldu.

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