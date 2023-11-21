Iğdır'da bağımlılıkla mücadele değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kurumlar tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından konuşan Vali Ercan Turan, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapmak ve farkındalığı artırmak amacıyla toplantının düzenlendiğini ifade etti.

Iğdır’ın geleceğinin parlak olduğu söyleyen Vali Turan, “Uyuşturucu ile gençliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Geleceğimizi karartmak istiyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu amaç içerisinde olanlara kök söktüreceğiz, göz açtırmayacağız. Bunu da el birliğiyle yapacağız.” dedi.

Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Akın Oruç, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, esnaflar ve basın temsilcileri katıldı.