Bayburt’ta çocukların kar sevinci

Bayburt’ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi bu yıl ilk defa beyaza büründü.

Uzun bir aradan sonra yağan kar, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Okula gelen çocuklar bahçede akranlarıyla kartopu oynayarak kardan adam yaptı. Gönüllerince eğlenen çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Ayrıca kar sonrası kentte de güzel görüntüler oluştu. Kar yağışını sevinçle karşıladıklarını ifade eden 10 yaşındaki Toprak Demir, “Bugün kar yağdı, çok eğleniyoruz. Kartopu savaşı yapıyoruz. Şimdi de kardan adam yapacağız. Kar dün yağdığında çok mutlu olduk ama biz sabahı bekledik gayet güzeldi” dedi.

Yağıştan sonra ailesi ile birlikte parkta güzel vakit geçirdiğini belirten 11 yaşındaki Fatma Nur Yardımcı ise “Bugün parka, kuzenim ve annemle beraber geldik. Oyun oynuyoruz, kar ile oynuyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Kadir Arslan ise kar yağışından sonra arkadaşı ile birlikte oluşan güzel manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çektirdiklerini belirterek, yağışların sürmesi için dua ettiklerini kaydetti.