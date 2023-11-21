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Güncel
İHA 21.11.2023 10:29

Bursa'da el arabasıyla geldiği evden kasayı çaldı

Bursa'da el arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan B.A. polisin titiz çalışması ile yakalandı.

Bursa'da el arabasıyla geldiği evden kasayı çaldı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Y.R.Ü.'ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi.

2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli kaçtı. İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi'nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi.

7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A.'nın işlemleri sürüyor.

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