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Güncel
İHA 21.11.2023 09:58

Amasra'da mendirek hasar gördü Kozcağız'da caddeleri su bastı

Bartın'da günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle Kozcağız beldesinde caddeleri su basarken fırtına ve dalgalar ise Amasra'daki mendirek ve küçük iskelelerde hasara neden oldu.

Amasra'da mendirek hasar gördü Kozcağız'da caddeleri su bastı

Bartın'da fırtına ile birlikte etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Bartın'a bağlı Kozcağız Beldesi'nde gece taşan Avur Deresi nedeniyle caddeler suyla doldu. Kentte büyük hasar meydana gelirken, can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Şiddetli fırtınada bir yatın battığı Amasra Limanı'ndaki mendirekte de büyük hasar oluştu. Amasra Küçük Liman'da bulunan küçük balıkçı iskeleleri de tahrip olurken, deniz sürüklediği çöpleri sahile attı. Bartın'da bulunan ırmaklar ise taşma noktasına ulaşırken, şehirde yağış ve fırtına şiddetini azaltması taşkın riskini düşürdü.

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