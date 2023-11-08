Iğdır'da Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov adına sınıf açıldı

Topçular Mahallesi'ndeki Şuşa Anaokulunda, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfınca (TÜRKAV) oluşturulan sınıf için açılış programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak Türkiye ve Azerbaycan şehitleri yad edildi.

TURKAV İl Başkanı Kurban Parlar, törende, 8 Kasım Karabağ Zaferi'ni kutlamak ve sınıfı açmak için özellikle bugünü seçtiklerini söyledi.

"Bugün bizlere düşen görev, tarihten günümüze kadar Türk coğrafyasında şehitlerimizin kanlarıyla sulanan, bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkıp korumak ve bizden sonraki nesillere de aynı bilinci aşılamaktır." diyen Parlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözüyle yola çıktıklarını belirtti.

Mübariz İbrahimov Sınıfı'nı tek millet iki devlet düsturuyla hazırladıklarını dile getiren Parlar, şunları kaydetti:

"Burada eğitim alacak evlatlarımızın, vatan millet sevgisinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamaları, bu sevgi ile yetişmeleri için sınıfımızı eğitime hazır hale getirmiş bulunmaktayız. Buradaki her evladımızı birer Türk bayrağı olarak görüyor ve tüm evlatlarımızın büyük kutlu ülküye hizmet eden birer Fırat, birer Eren, birer Aybüke, birer Mübariz olmaları için mücadele veriyoruz. Karabağ’ın bağımsızlığı için şehit olan Mübariz İbrahimov nezdinde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası için geçmişten günümüze canını veren tüm şehitlerimizi de buradan rahmetle, minnetle anıyoruz."

Açılış programına Vali Yardımcısı Abdülkadir Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.