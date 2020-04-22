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Iğdır Üniversitesinde üretilen 1500 siperlik kolluk kuvvetlerine teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır Üniversitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 1500 siperlik, kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
Üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim görevlileri, Kovid-19 ile mücadelede kullanılan yüz koruyucu siperliklerden üretti.
Üretilen 1500 siperlik, üniversitenin Genel Sekreteri Nedim Duman tarafından Iğdır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 5. Hudut Alay Komutanlığına teslim edildi.
Siperlikler, koronavirüsle mücadele eden kolluk kuvvetlerine dağıtılacak.
Söz konusu yüksekokulda üretimine başlanılan siperliklerden aylık 2 bin adet üretileceği öğrenildi.
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