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Güncel
İHA 01.08.2023 09:43

Iğdır Üniversitesi Ejder Kervansarayı'nı bünyesine kazandırmak için ön kabul aldı

Iğdır Üniversitesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde tarihi Ejder Kervansarayı'nı bünyesine kazandırmak için ön kabul aldı.

Iğdır Üniversitesi Ejder Kervansarayı'nı bünyesine kazandırmak için ön kabul aldı

Buna göre Iğdır Üniversitesi, 'Ejder Kervansarayı'nda kültürel faaliyetlerde (etkinlik, kongre, seminer, sergi vs.) bulunacak. Iğdır Üniversitesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında Iğdır İlinde bulundan Ejder Kervansarayı'nı içeren bir protokol imzalandı. Protokole göre Ejder Kervansarayı'nın kullanım haklarını alan Iğdır Üniversitesi, burada eğitim, kültür, sanat, sosyal faaliyetler gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “Iğdır, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ticaretin, kültürün ve bilgeliğin buluşma noktası olmuş bir şehir. Bugün ise, bu kadim topraklarda yükselen Iğdır Üniversitesi olarak mirasımıza sahip çıkmanın, kültürel zenginliklerimizi korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın gururunu taşıyoruz. 'Iğdır Ejder Kervansarayı', tarihi boyunca sayısız hikâyeye şahitlik etmiş, kervanların konakladığı, bilgi ve ticaretin kucaklaştığı bir mekândır. Bu kervansarayın kapılarını Iğdır Üniversitesi adına geliştirerek geçmişimizle bağlar kuruyor, tarihimize saygı duyuyor ve geleceğe olan inancımızı pekiştiriyoruz.” ifadelerini kullandı. 

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