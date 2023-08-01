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Güncel
İHA 01.08.2023 05:20

Samsun’da yol süpürme aracı alevlere teslim oldu

Samsun’da yol süpürme aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun’da yol süpürme aracı alevlere teslim oldu
[Fotograf: İHA]

Yangın, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolu üzerinde gece meydana geldi. 

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı K.S. idaresindeki yol süpürme aracı bilinmeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı.

Dumanları gören sürücü araçtan kendisini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken yol süpürme aracı ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Samsun Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri olay mahalline gelerek gerekli çalışmaları yaptı.

Yangından dolayı oluşan yoğun trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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