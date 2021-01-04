Depolara gelen suyun yetersiz kalmasından dolayı köylülerin mağdur olmaması için Bozüyük Belediyesi ekipleri arazözle köyün içme suyu deposuna temiz su taşıdı.

Köy muhtarı Sezayi Çetin, desteklerinden dolayı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediyeden borç yapılandırma uyarısı

Bozüyük Belediyesi, Borçları Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında uygulanan yapılandırmanın bir ay uzatıldığını duyurdu.

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce, Bozüyük Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içinde bulunan iş yeri mükellefleri ile vatandaşların belediyeye borçlarınının yapılandırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2020'ye kadar bina, arsa, arazi, çevre temizlik vergi borçları, su, kira, ilan reklam vergisi ve para cezaları ile tüm eski borçlarını yeniden yapılandırması için müracaatlar 31 Ocak'ta sona erecektir. Müracaatlar tahsilat şefliğine yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.