Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de servis minibüsünün altında kalan yaralı köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de servis minibüsünün çarpması sonucu aracın altında sıkışan yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Metek Toki mevkisinde seyir halinde giden servis minibüsü yoldan geçen bir köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında sıkışan köpek, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince hava yastıklarının yardımıyla kurtarıldı.
Yaralı köpek, tedavi için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine götürüldü.
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