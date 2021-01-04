Nevşehir'de, kısıtlamanın sona erdiği sabah saatlerinden itibaren, cadde ve sokaklarda araç ve yaya yoğunluğu oluştu.

Kentin işlek noktalarından Atatürk, Lale, Nar, Milli İrade ve Belediye caddelerinde araç kuyrukları oluşurken, bazı banka şubeleri önünde de işlem yapmak isteyenler yoğunluğa yol açtı.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.

Kırşehir ve Yozgat

Kırşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle işlek cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Halkın yoğun olarak kullandığı Cacabey Meydanı ve bağlı sokaklar ile Terme, Atatürk ve Lise caddelerinde iş yerlerinin açılmasıyla hareketlilik arttı.

Trafik ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda Kovid-19 ile ilgili tedbirlerin denetimi için çalışmalarını sürdürdü.

Kent merkezindeki belediye hoparlörlerinden salgına karşı maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili uyarılarda bulunuldu.

Yozgat'ta alışveriş yapan vatandaşlar, Lise ve Sarraflar caddelerinde yoğunluğa neden oldu.

Maaş çekmek isteyen ve fatura ödeyen vatandaşlar ise banka önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.

Sivas, Kırıkkale ve Kayseri

Sivas'ta da kısıtlamanın sona ermesiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik arttı.

Güzel havayı da fırsat bilenler aileleriyle Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'ndaki açık alanlar ve parklarda gezdi, alışveriş yaptı. Vatandaşların birçoğunun maske taktığı gözlendi.

Kırıkkale'de haftanın ilk gününde kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Zafer ve Cumhuriyet caddeleri üzerindeki banka ve fatura ödeme merkezleri önünde kısa süreli kalabalık meydana geldi.

Denetimlerini sürdüren ekipler de vatandaşları sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kayseri'de özellikle Kazancılar ve Pastırmacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşandı.

Havanın da güzel olmasının etkisiyle sokak ve meydanlara çıkanların maske taktığı görüldü.