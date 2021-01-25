Bilecik'te bir seramik fabrikasında iklimlendirme ustası olarak çalışan Sezer Sargıl, hurda demir ve çelik parçalarından işlemeli kılıç, bıçak ve kılıf üretiyor.

Bilecik Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı da olan 44 yaşındaki Sargıl, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren tarihe meraklı olduğunu söyledi.

Kılıçlara merakının, ünlü aktör Cüneyt Arkın'ın filmleriyle başladığını belirten Sargıl, "O sahneleri izlediğimde hep bir kılıcım olsun isterdim. Mesleğimin yanında hobi olarak bu işe başladım, her geçen gün de bu sanatı bir üst seviyeye taşımaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Evinin balkonunda başladığı kılıç ve bıçak yapımında kendisini geliştirdiğini anlatan Sargıl, ürünlerinin beğenilmesiyle evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek asıl işinden kalan zamanının büyük bölümünü burada geçirdiğini ifade etti.

Sargıl, öncelikle kitaplardan edindiği bilgilerle çizim yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Hurda malzemeleri burada eğe ile işliyor, üzerine süslemeler yapıyorum. Sadece kılıç değil, kılıf da hazırlıyorum. Çizim yapıldıktan sonra araç parçaları, tren rayları ve daha birçok metalden bıçak ve kılıç yapıyorum. Serüven bıçakla başladı, daha sonra kılıçla devam ettim."

"Bir kılıcın üretimi için 4 ay çalışıyorum"

Hurda parçalarını birbirine ekleyerek, kaynatarak ve döverek işlediğini, bir kılıcın üretimi için yaklaşık 4 ay çalıştığını söyleyen Sargıl, yaptığı kılıçlardan bazılarını siyasetçilere, dizi ve filmlerde kullanılmak üzere sanatçılara hediye ettiğini dile getirdi.

Tarihteki bazı önemli isimlere ait kılıçların replikalarını çalıştığını da dile getiren Sargıl, "Bu işin eğitimini almadım, sadece kitaplardan okuyarak öğrendiğimle buralara geldim. Bu atölyeye geldiğimde her şeyi unutuyorum. Bir komutanın savaşta askerlerine odaklandığı gibi ben de burada yapacağım kılıca yöneliyorum." diye konuştu.

