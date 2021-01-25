Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da şiddetli rüzgar ağacı devirdi, faciadan dönüldü
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkili olan rüzgar sebebi ile çam ağacı aracın üzerine devrildi. Devrilirken elektrik tellerine de zarar veren ağaç mahalleyi elektriksiz bıraktı.
Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Konuklar Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan ve 25 yıllık olduğu öğrenilen çam ağacı şiddetli rüzgar sebebi ile devrildi.
Park halindeki bir aracın üzerine devrilen ve devrilirken de elektrik tellerine zarar veren ağaç mahalleyi elektriksiz bıraktı.
Tellerden çıkan kıvılcımlar paniğe yol açtı
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Zarar gören tellerin birbirlerine teması sonrasında bölgede oluşan kıvılcımlar paniğe yol açtı.
Ekiplerin müdahalesi ile kesilen elektrik olası bir facianın önüne geçti.
Otomobilin üzerine düşen ağaç ekiplerin çalışması sonucu bölgeden kaldırıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda ağacın devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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