Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Konuklar Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan ve 25 yıllık olduğu öğrenilen çam ağacı şiddetli rüzgar sebebi ile devrildi.

Park halindeki bir aracın üzerine devrilen ve devrilirken de elektrik tellerine zarar veren ağaç mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Tellerden çıkan kıvılcımlar paniğe yol açtı

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Zarar gören tellerin birbirlerine teması sonrasında bölgede oluşan kıvılcımlar paniğe yol açtı.

Ekiplerin müdahalesi ile kesilen elektrik olası bir facianın önüne geçti.

Otomobilin üzerine düşen ağaç ekiplerin çalışması sonucu bölgeden kaldırıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda ağacın devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.