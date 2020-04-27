Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Ankara Şehir Hastanesine bağlı Nöroloji-Ortopedi Hastanesinde, sağlık çalışanlarının özveriyle mücadele ettiklerini belirterek, bu nedenle tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Bugünü normalde büyük etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Kwaasteniet, ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle farklı bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.

Büyükelçi, çiçekleri hastane dışında Nöroloji-Ortopedi Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Gülkan'a takdim etti.

Gülkan da böyle bir etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, Kwaasteniet'e teşekkür etti.

Sağlık çalışanları ve Kwaasteniet'in sosyal mesafe kuralına uymaları dikkati çekti.