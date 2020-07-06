İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yenicik köyü sakinleri, kendilerine ait arazilerde, mera ve çayırlarda büyüyen otları imece usulüyle topluyor.

Engebeli arazilerde akşama kadar bunaltıcı sıcağa rağmen çalışan köylüler, topladıkları otların bir kısmını satıyor, bir kısmını da hayvanlarının kışlık ihtiyacı için saklıyor.

"Tek kişinin yapabileceği iş değil"

Köy sakinlerinden Bekir Demir, günün ilk ışıklarıyla tarlalara gittiklerini, komşularıyla yardımlaşarak otları biçtiklerini söyledi.

Arazileri engebeli olduğu için buralara tarım araçlarının giremediğini belirten Demir, "Mecburen tırpanla ot biçiyoruz. Köyde yaklaşık 350 dönüm arazideki otlar bu şekilde biçiliyor. Zorlanıyoruz ama kışın hayvanlarımıza bakmak için mecburen bu sıcak havada çalışıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Arazimiz çok zor ve engebeli." diye konuştu.

İskan Demir ise engebeli alanlarda ot biçmenin çok zor olduğunu ifade ederek "Otlar olmasa kışın hayvanlarımıza bakma imkanımız olmaz. Köylülerle imece usulüyle çalışarak ot biçiyoruz. Bir kişinin yapabileceği iş değil. O yüzden her gün bir kişinin tarlasındaki otu biçiyoruz. Sıcak havada sabahtan akşama kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.