Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca, 2 uzun namlulu silah ve silahlara ait 218 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek, 680 paket bandrolsüz sigara, 2 altın küpe, 57 cep telefonu ve 3 bin 480 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 47 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.