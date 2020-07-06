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Amasya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Barış Ö. idaresindeki 05 AJ 995 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolunun Helvacı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Deniz Tuğba G. (24), Şahin Ö. (22) ve Seyit Hüseyin E. (26) yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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