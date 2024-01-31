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Güncel
AA 31.01.2024 11:58

Hindistan'da mahkeme, Hindu olmayanların bazı tapınaklara girişini yasakladı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde mahkeme, Palani bölgesindeki tapınaklara Hindu dinine mensup olmayanların girişini yasaklama karar aldı.

Hindistan'da mahkeme, Hindu olmayanların bazı tapınaklara girişini yasakladı
[Fotograf: AP]

Hindustan Times'ın haberine göre, mahkeme, söz konusu kararı Hindu olmayanların ziyaretleri esnasında bu tapınak alanlarının "piknik veya turistik alan" gibi kullanmasını gerekçe gösterdi.

Hindu olmayanların bu tapınaklara girişine izin verilmediğini gösteren panoların asılmasına hükmeden mahkeme kararına, eyalet yetkilileri, ziyaretçilerin "dini duygularını inciteceği" nedeniyle karşı çıktı.

İtirazı kabul etmeyen mahkeme, alınan kararın yalnızca Palani'deki tapınaklar için geçerli olduğunu kaydetti.

Hindu olmayanların tapınaklara girmesine izin verilmemesi için mahkemeye talep oluşturan kişi, yetkililerin, fotoğraf çekmek amacıyla tapınağa girmek isteyen, aralarında Müslümanların da bulunduğu ziyaretçileri durdurmaya çalıştığını gördüğünü ifade etmişti. Ancak Talebi oluşturan kişi, bu ziyaretçilerin yetkililere Hindu olmayanların girişini yasaklayan bir kural olmadığını söylediklerini öne sürmüştü.​​​​​​​

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