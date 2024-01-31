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Güncel
AA 31.01.2024 11:51

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce köylerde çiftçilere eğitim veriliyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri, köylerde çiftçi eğitim programları düzenliyor.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce köylerde çiftçilere eğitim veriliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, her yıl düzenli yapılan çiftçi eğitim çalışmalarının bu yıl da kış mevsiminde köy muhtarlarıyla irtibata geçilerek çiftçi eğitim programlarını sürdürdüklerini söyledi.

Toplantılarda konusunda uzman teknik personel tarafından bitki hastalık ve zararlıları, tarımsal desteklemeler, hayvan hastalıkları ve zararlıları, ekim, dikim ve bakım işleri gibi tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi verildiğini ifade eden Özkaya, "Toplantılarda çiftçilerimizin sorunları ve talepleri de alınıyor. Verimli geçen bu toplantılarımızı kış sezonu boyunca köylerimizde sürdüreceğiz." dedi.

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