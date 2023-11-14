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Güncel
AA 14.11.2023 10:06

"Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi" sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (BUSMEK) eğitim alan kursiyerlerin desteğiyle oluşturulan "Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi" isimli sergi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

"Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi" sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 eserden oluşan sergi, 13-18 Kasım tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hilye-i şerifin özellikle sanat ve edebiyat alanında yüksek dini duygularla işlenmiş konulardan biri olduğunu ifade etti.

Hat sanatında da Hz. Muhammed'in görünüşünü anlatan hadis-i şerif ile dört halifenin isimlerinin yer aldığı güzel hatlarla yazılmış levhaları ihtiva eden eserlere Hilye-i Saadet veya Hilye-i Şerife denildiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Hattatlar arasında Hazreti Ali'nin tarifinin hilye şeklinde yazılması bir gelenek halini almıştır. İsm-i Nebi de Peygamber Efendimizin mübarek isimleri anlamına gelmektedir. Bu mübarek isimler genelde övgü anlamı taşımaktadır. Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi, İslam kültür ve sanatının önemli birer parçalarıdır. BUSMEK açıldığı günden bu yana düzenlediği ücretsiz eğitimlerle, halkımızın takdirini toplamaya devam ediyor. Bu merkezlerimiz, ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra hüsnühat, tezhip, ebru ve minyatür gibi Türk İslam el sanatlarına da büyük önem veriyor. Türk-İslam el sanatlarını yaşatma vizyonuyla düzenledikleri faaliyetlere Hilye-i Şerif ve İsm-i Nebi sergilerini de ekleyerek çalışmalarını zenginleştiriyorlar. Sergiyi tüm Bursalıların görmesini temenni ediyorum. Emeği geçen sanatçılarımızı kutluyorum. Sergimiz hayırlı olsun."

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