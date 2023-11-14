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Güncel
AA 14.11.2023 10:25

Batman'da dolandırıcılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

Batman'da, bir ayda düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 222 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Batman'da dolandırıcılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 222 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 212'si savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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