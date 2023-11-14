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Güncel
AA 14.11.2023 10:20

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İl merkezi ve Şarkışla ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 175,77 gram uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edilen 1500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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