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Güncel
AA 14.11.2023 10:23

Sinop Üniversitesi "savaş ve çocuk" temalı afiş ve karikatür yarışması düzenleyecek

Sinop Üniversitesince, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "savaş ve çocuk" temalı uluslararası afiş ve karikatür yarışması düzenleneceği bildirildi.

Sinop Üniversitesi "savaş ve çocuk" temalı afiş ve karikatür yarışması düzenleyecek

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın öğretim üyeleri Doç. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan ve Doç. Dr. Hatice Bahattin Ceylan ile Öğretim Görevlisi Tuna Kuzucan tarafından organize edildiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İsrail'in, Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yaptığını, bu savaştan en fazla çocukların etkilendiğini vurguladı.

Filistin'deki katliama sanatın gücünü kullanarak karşı koymaya çalıştıklarını belirten Taşdemir, bu doğrultuda planladıkları uluslararası jürili afiş ve karikatür yarışmasına dünyanın her bölgesinden katılım beklediklerini kaydetti.

Yarışmaya 30 Kasım'a kadar eser gönderilebileceğini aktaran Taşdemir, "Bu yarışma için sunulacak eserlerden jüri değerlendirmesinden geçenler, üniversitemiz tarafından Sinop, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Maarif Vakfının desteğiyle yurtdışında, farklı ülkelerde düzenlenecek sergilerde teşhir edilecek." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan ise yarışmanın jüri başkanlığını Hasan Aycın’ın yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu özel yarışma, yaşanan insanlık dramlarına dur demek için farkındalık oluşturmayı ve harekete geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca dünyanın dört bir yanından sanatçıları, gözlemleri ve duyguları aracılığıyla savaşın etkilerini ve barışın gücünü anlamaya ve ifade etmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılardan beklenen, çocukların iç dünyasını yansıtan etkileyici karikatürler oluşturmalarıdır. Sanatçılar, kendi bakış açılarından savaşın getirdiği zorlukları, umutları ve barış arayışını resmederek savaşa karşı küresel bir çağrıda bulunacaklar. Bizler burada bir çağrıda bulunuyoruz: Bu insanlık dramına sessiz kalmayın, çocukların çığlıklarına, duygularına kulak verin. Sanat ve sanatçılarımızın eserleri, savaşın yarattığı dramı mahşeri vicdana aksettirmekle kalmayacak aynı zamanda barışa dair umudumuzu da pekiştirecektir."

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Sinop Filistin - İsrail Çatışması
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