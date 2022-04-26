Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Heybeliada'da lağım suyu deniz suyuna karıştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İSKİ, Heybeliada'da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyunun deniz suyuna karıştığını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Heybeliada'da Fransız Koyu olarak bilinen bölgede, bir teknenin çapa atması sonucu bölgede bulunan derin deniz deşarjı hasar gördüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Bahse konu hat, 3 yıl önce basınca dayanıklı HDPE borular kullanılarak yenilenmiştir. Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır" dendi.
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