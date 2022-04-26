Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan bayramı öncesinde ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.

Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, `Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan otlar ve kuruyan ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor` dedi.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat şekilde yapmalarını amaçladıklarını belirten Başkan Şahiner, çalışmaların ramazan bayramı öncesi tamamlanacağını dile getirdi.



