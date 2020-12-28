İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Çankırı'daki sokak hayvanları unutulmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince kedi, köpek ve kuşlar için şehrin farklı noktalarına yiyecek bırakıldı.

Sokakta bulunan hayvanların genel durumlarını da kontrol eden ekipler, hayvanlara yakın ilgi gösterdi.

[Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri]