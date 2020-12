Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 50 yıllık çömlek ustası sosyal medyada canlı yayın ile hünerlerini sanatseverlere sergiledi.

Pazaryeri İlçesine bağlı çömlekçi köyü diye de adlandırılan Kınık Köyünde yaşayan çömlek ustası Osman Menteş, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın ile sanatını sanatseverlere uygulamalı bir şekilde anlatıyor. Sosyal medya üzerinden Kültür Bakanlığı sanatçılarının oluşturduğu “İşleyen Eller, Milenyum Atölyesi” adı altında toplanan sanatseverler unutulmaya yüz tutmuş kendi meslek branşlarının tanıtımını gerçekleştiriyor. Her gün farklı bir meslek ustasının hünerlerini sergilediği “İşleyen Eller, Milenyum Atölyesi” grubunda başta üniversite öğrencileri olmak üzere her branştan ustalar bulunuyor.

“Çömlekçilik sanatını sanatseverler ile buluşturuyoruz”

Çömlek ustası Osman Menteş, canlı olarak uygulamalı bir şekilde anlattığı çömlekçilik sanatını, toprağın işleniş şeklinden çömlek çarkına gelesiye kadar bütün püf noktalarını anlatırken, izleyicilere Kınık köyünde sadece kendisinin yaptığı çömlek sırlama konusunda da bilgiler verdi. Canlı yayında izleyicilerden gelen soruları da cevaplayan Menteş, Kınık köyü çömlekçiliğini “İşleyen Eller, Milenyum Atölyesi” grubundaki üyelere ve sanatseverlere aktardı. Menteş, “Bugün Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümünden Yasemin Akbulut, hocamız ile öğrencilere ve sanatseverlere canlı yayın yapmış olduk paylaştık. Çömlekçilik sanatını sanatseverler ile buluşturduk” dedi.

“Sosyal medya üzerinden bir sayfa olan ‘İşleyen Eller, Milenyum Atölyesi’ platformunu kurduk”

Öte yandan unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaptıkları canlı yayınlar ile sanatseverler ile buluşturan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı deri kırkyama sanatçısı Yasemin Akbulut, “Pandemi dolayısı ile yaşadığımız sorunlarımızı tüm Türkiye’deki sanatçı dostlarımız ile birlikte sosyal medya üzerinde kurduğumuz bir platformdan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşleyen ellerimizi burada hareketlendirmeye ve gündemde tutmaya çalışıyoruz. Birçok ustamız yaşadığımız bu pandemi dolayısı ile sorun yaşadı atölyelerini kapatmak zorunda kaldı. Festivallerimiz, programlarımız iptal olduğu için sanatlarımızı ve zanaatlarımız göstermez olduk evlerimize kapandık ve bu çalışmalarımızı sosyal medya üzerinden değerli izleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden bir sayfa olan ‘İşleyen Eller, Milenyum Atölyesi’ platformunu kurduk. Burada her gün unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi tanıtmaya yaşatmaya devam ediyoruz. Saat 16.00’da yayınlarımız başlıyor, değerli ustalarımız yayınlarda sanatlarını tanıtıyorlar. Her gün tarihi bilgilerini, yapım aşamalarını, bilgi olarak veriyorlar ve yedi aydır bu şekilde bu programı sürdürüyoruz bir yıla kadar devam edeceğiz. Sonucunda güzel bir etkinlikle bunu taçlandırmayı düşünüyoruz. İnşallah da pandemi süresince buna müsaade edecek ve bizde sanatlarımızı her zamanki gibi yapmaya, sürdürmeye yaşatmaya çalışacağız. Buradan bizlere destek olan sanatsever dostlara ve bizlere destek çıkan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.