Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Karlıova ilçesi kırsalındaki 3 evde silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 95 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 76 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, kuru sıkı tabanca, 28 kuru sıkı tabanca fişeği, hücum yeleği, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız av tüfeklerine ait 57 fişek ve muşta ele geçirildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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