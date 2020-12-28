Yazıcı Barajı'nın kuzeyindeki Başçavuş köyü kıyıları soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri de görülmeye başlandı.

"Drone" ile havadan görüntülenen barajda güzel manzaralar oluştu.

Vatandaşlardan Sinan Ergül, Yazıcı Barajı ve çevresinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.