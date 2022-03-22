Türkiye, kış mevsimini geçen yıllara göre çok daha soğuk ve kar yağışlı geçirdi. Yurdun batı kesimlerinde bile kar yağışları zaman zaman etkisini kuvvetli bir şekilde gösterdi.

Martın sonlarına yaklaşırken, bahar mevsiminin yüzünü ne zaman göstereceği ve havaların ne zaman ısınacağı da herkes tarafından merak ediliyor.

Bahar ne zaman geliyor?

Yağışlı ve mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının 25 Mart’tan sonra yurt genelinde yükselmesi bekleniyor.

Özellikle, yurdun iç kesimlerde sıcaklıkların 10 derece artması, kıyı kesimlerde ise 18-20 derece civarlarında seyredeceği öngörülüyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, önümüzdeki günlerde yüzünü gösterecek baharı TRT Haber’e değerlendirdi.

"25 Mart itibarıyla bahar geliyor"

Bozyurt, Türkiye’nin uzun süredir soğuk hava etkisi altında olduğunu ve 25 Mart itibarıyla artık havaların ısınacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yurdumuz bir süredir soğuk ve yağışlı hava kütlelerin etkisi altındaydı. Çünkü, polar vortex olayı genişledi ve aşağı enlemlere doğru kaydı. Bunun nedeni de üst batı rüzgarlarının yapmış olduğu üst atmosferdeki salınımlardı. Bu salınımlardan bir tanesi de bizim ülkemizin üzerindeydi ve bizim ülkemizi de ziyaret ediyordu. Fakat şu anda baktığımız zaman, artık üst batı rüzgarlarının yaptığı o salınımların yavaş yavaş yurdumuzu terk ettiği görülüyor.

25 Mart’tan itibaren de hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Yani, martın 25’inden sonra baharın geleceği söylenebilir. Fakat bu yükselişin geçen yıllardaki kadar çok olması beklenmiyor. Yani, sıcaklar mevsim normallerinde ya da mevsim normallerinin altında olacak. Ama geçtiğimiz günlerdeki soğuk havaların da 10 derece kadar üzerine çıkacak.

İç kesimlerde özellikle sıcaklıklar 10 derece artacak, kıyı kesimlerde ise 18-20 derece civarlarında seyredecek."

Bahar ayları nasıl geçecek?

Kar yağışlı geçen kış aylarından sonra bahar aylarının da yer yer etkili olacak sağanaklarla geçmesi bekleniyor. Bozyurt, toprağın neme doyması nedeniyle özellikle Mayıs ayında kuvvetli yağışların olabileceğinin altını çizdi:

"Nisan ayının ilk yarısı çok sıcak geçmeyecek. Yine zaman zaman kuzeyden soğuk hava baskınları gelmeye devam edecek. Hatta iç kesimlerin yükseklerinde bazen kar yağışları görülebilir.

Bu sene topraktaki nem çok fazla, neme doydu. Üst atmosferde de hala soğuk böyle de devam edecek olursa, kararsızlık yağışları denilen kırk ikindi yağmurları mayıs ayında kuvvetli olacak. Yani, gök gürültülü sağanaklar, bazı bölgelerde dolu yağışları olabilir.

Bu durumda barajlardaki doluluk oranlarını fazlasıyla artıracak. Hatta taşmaların bile yaşanmasını bekliyorum.

Doğu'da çığ düşmeleri yaşanabilir. Çok fazla kar yağdığı için ısınmasının etkisiyle bu kütleler etkilenecektir."

Bu sene neden bu kadar soğuk oldu?

Türkiye, kış aylarını geçen yıllara göre çok daha soğuk geçirdi. Bozyurt, soğuk geçen ayların nedeninin, atmosferdeki ısının okyanustaki soğuk su akıntıları tarafından emilmesi nedeniyle olduğunu söyledi:

"Bu sene, Pasifik Okyanusu’nda soğuk su akıntısı etkili oldu. Bu akıntı da atmosferdeki ısıyı emdi ve dünyadaki ortalama küresel sıcaklığı düşürdü. NASA’nın verilerine göre de 2021 yılında dünyada küçük bir soğuma dönemi yaşanıyor. Fakat, bu bizim kafamızı karıştırmasın, bir iki yıl bu soğuma döneminin ardından tekrar dünyada bir ısınma eğilimi başlayacak. Akdeniz havzasında etkili olacağını düşünüyorum bu durumun."