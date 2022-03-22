İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2022 İSKİ su kesinti listesi…
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 22 Mart Salı İSKİ’nin su kesintisi listesi...
|
İlçe
|
:
|
Bağcılar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
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15 Temmuz Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
22.03.2022 09:29
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Fatih
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|
Başlama Tarihi
|
:
|
22.03.2022 09:18
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Kadıköy
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
22.03.2022 08:33
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Sarıyer
|
Etkilenen Mahalleler
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:
|
Maden Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
22.03.2022 09:45
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 22.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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