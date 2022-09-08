Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 32, Samsun'da 30, İstabul'da 29, Antalya'da 31, İzmir ve Adana'da 35, Diyarbakır'da 37 derece civarı olması bekleniyor.