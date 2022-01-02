Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Havalanan otomobil seyir halindeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da refüje çarparak havalanan otomobil park halindeki otomobile ve demir korkuluklara çarptı. 1 buçuk metre havalanan otomobil seyir halindeki bir başka otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, otomobiliyle sokakta ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak yerden yaklaşık 1,5 metre havalandı.
Otomobil önce park halindeki otomobile ardından binanın demir korkuluklarına çarptı. Otomobil güçlükle dururken yerden havalanan otomobil şans eseri seyir halindeki başka bir otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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