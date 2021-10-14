Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 14, 2021

Bugün Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.