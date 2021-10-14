2021 YKS ikinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başladı.

2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih kılavuzu için tıklayınız.

YKS 2021 ikinci ek yerleştirme için tercih işlemleri nasıl yapılacak?

Adaylar, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.

2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2021 YKS ikinci ek yerleştime tercihleri için tıklayınız.

Kimler YKS ikinci ek yerleştime tercihi yapabilir?

YKS 2021 ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede yerleşmeyen adaylar ile 2021 YKS TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.