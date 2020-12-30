Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşuna katıldı
[Fotoğraf: MSB]
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Doğu Akdeniz semalarında eğitim görevi icra eden ekibe bizzat katıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, 1 HİK, 2 F-4, 2 F-16 ve 1KC-135R tanker uçağının katılımıyla Doğu Akdeniz eğitim görevi icra edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eğitim görevinde uçuşa bizzat katıldı.
Ayrıca görev sırasında havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı.
1 adet HİK, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağımızın katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz’ün de bizzat uçuşa iştirak ettiği eğitim görevinde, havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı. pic.twitter.com/zHczVKVH4W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2020
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