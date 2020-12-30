Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, 1 HİK, 2 F-4, 2 F-16 ve 1KC-135R tanker uçağının katılımıyla Doğu Akdeniz eğitim görevi icra edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eğitim görevinde uçuşa bizzat katıldı.

Ayrıca görev sırasında havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı.

1 adet HİK, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağımızın katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz’ün de bizzat uçuşa iştirak ettiği eğitim görevinde, havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı. pic.twitter.com/zHczVKVH4W