Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu
[Fotoğraf:AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi.
Bakan Karaismailoğlu çeşitli programlara katılmak üzere kente geldi. 22 Ağustos'ta yaşanan selin, hasara yol açtığı Dereli ilçesini ziyaret etti.
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefliğinde, bölgedeki çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.
Karaismailoğlu, ilçe merkezinde yürütülen yenileme ve köprü yapım çalışmalarını inceledi. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Dereli Kaymakamı Murat Atıcı eşlik etti.
Etiketler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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