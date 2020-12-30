İşsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman?
Aralık ayı işsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, 5 Ocak’ta hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bakan Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'tan itibaren yapılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Aralık ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneklerini 5 Ocak'ta hesaplara yatırıyoruz" dedi.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuruların 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar alınmaya başladığını belirterek, son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.
Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak 2021'de yapılacağını bildiren Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.