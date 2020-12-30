Arazi toplulaştırma hizmetleri, yapılan yasal düzenlemeyle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte. Arazi toplulaştırılmasıyla sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şunları kaydetti:

“Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir.”

2021 yılı sonuna kadar 37 bin hektar alanın toplulaştırılması hedefleniyor

Toplulaştırma çalışmalarının devam edeceğini ve 2021 yılı sonunda 37 bin hektar alanın toplulaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Yıldız, çalışmalar kapsamında sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi hizmetlerin de yapıldığını söyledi.

