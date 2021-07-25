2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya şansını kaybetti.

Milli sporcu, repesaj maçıyla bronz madalya şansını devam ettirmeye çalışacak.

Hatice Kübra İlgün kimdir?

Hatice Kübra İlgün, 1 Ocak 1993'te Kars’ta doğdu. Türk tekvandocudur. Uludağ Üniversitesi öğrencisidir. Bursa Büyükşehir Belediyespor kulubü sporcusudur.

İlgün, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan sporcu, sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan İlgün, 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde ev sahibi Güney Kore'den Ah Reum Lee ile karşılaşan sporcu, müsabakayı 7-5 kaybetti ve dünya ikincisi oldu.

Hatice Kübra İlgün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.