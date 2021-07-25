Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 211 kişi iyileşti, 55 kişi hayatını kaybetti.

[25 Temmuz korona tablosu]



24 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 12 bin 384 olarak açıklanmıştı.