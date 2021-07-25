Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 17:21Son Güncelleme:
25 Temmuz 2021 korona tablosu…Vaka sayısı yükselmeye devam ediyor
25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'de son durum.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 211 kişi iyileşti, 55 kişi hayatını kaybetti.
[25 Temmuz korona tablosu]
24 Temmuz koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 12 bin 384 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
2021 AGİ ücreti ne kadar? 2021 asgari geçim indirimi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz