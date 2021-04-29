Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA]
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
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