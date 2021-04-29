Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 00:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de, madde bağımlılarının ateşe verdiği öne sürülen eski taş ocağı arazi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki eski taş ocağı arazisinde çıktı. İddiaya göre, madde bağımlıları çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanı ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede tüm alanı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı taş ocağını 1 saat süren çalışmayla söndürdü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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