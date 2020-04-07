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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 2 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırıkhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Karamağara ve Ceyhanlı mahallelerinin, 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallelerde, jandarma ekiplerince önlemler uygulanmaya başlandı.
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